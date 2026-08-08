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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gartenhaus

Leinefelde (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 05.08., 19:00 Uhr bis Freitag, 07.08., 12:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Birkunger Straße ein. Es wurde nichts entwendet. Allerdings wurden sämtliche in der Laube vorgefundene alkoholische Getränke direkt vor Ort geleert. Dabei entstand ein Schaden von insgesamt 400,00 EUR.

Zeugen, die zu benanntem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen hatten, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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