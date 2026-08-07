Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Hauswand kollidiert - Frau verletzt sich bei Unfall

Mühlhausen (ots)

Eine 56-Jährige befuhr am Freitag gegen 08.45 Uhr den Parkplatz eines Discounters in der Thomas-Müntzer-Straße. Beim Einbiegen in einer Parklücke rutschte die Frau vermutlich von einem Pedal und beschleunigte so das Fahrzeuge, dass dieses über einen Bordstein sprang und mit einer Hauswand kollidierte. Sowohl die Wand, wie auch das Fahrzeug, nahmen hierdurch Schaden. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Das Auto, ein Mercedes-Benz, wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

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