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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schon am Nachmittag volltrunken - Mann mit knapp 2,4 Promille aus dem Verkehr gezogen

Leinefelde (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld führten am Donnerstagnachmittag Verkehrskontrollen in Leinefelde durch. Gegen 16.40 Uhr stellten sie den Fahrer eines Transporters in der Einsteinstraße fest, der sich zunächst nicht ausweisen konnte.

Eine Fahne hatten die Beamten dennoch bei dem Mann feststellen können und ließen ihn folgerichtig in den Atemalkoholtester blasen - auch hier versuchte er die Polizisten zu narren und beatmete das Gerät nicht ausreichend.

Als der Mann merkte, dass er sich so den polizeilichen Maßnahmen nicht entziehen konnte, klappte der Vortest, der aufgrund des Wertes von knapp 2,4 Promille eine Blutprobenentnahme zur Folge hatte. Noch bevor zum Stich angesetzt wurde, hatte der 49-Jährige den Ausweis nun doch gefunden. Ebenso den Führerschein, den er noch vor Ort an die Beamten abgeben musste.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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