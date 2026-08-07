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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach einer Zeugin: Gewalttat in Bad Langensalza fordert Todesopfer - Umfangreicher Polizeieinsatz führt zu Festnahmen

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag wandte sich die Landespolizeiinspektion Nordhausen mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung, um Unterstützung bei der Identifizierung einer Zeugin nach einer Gewalttat, bei der ein 25-Jähriger verstorben war.

Die Fahndungsmaßnahmen können erfolgreich abgeschlossen werden, die Person hat sich bei der Polizei gemeldet.

Anm.: Medienvertreter werden gebeten die Bildnisse der Zeugin aus den einschlägigen Portalen zu entfernen. Ihnen gilt der ausdrückliche Dank bei der Unterstützung der Fahndungsmaßnahmen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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