Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Einfahren in den fließenden Verkehr - Radfahrer verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto kam es am Donnerstag gegen 08.30 Uhr in der Esperstedter Straße. Der Autofahrer beabsichtigte von einem Parkplatz auf die genannte Straße aufzufahren und übersah hierbei vermutlich den Radfahrer, der die Straße in Richtung Esperstedt befuhr. Bei dem Zusammenstoß kam der 54-jährige Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad und dem Auto des 87-Jährigen entstanden Sachschäden.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen des verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

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