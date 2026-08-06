PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall beim Einfahren in den fließenden Verkehr - Radfahrer verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto kam es am Donnerstag gegen 08.30 Uhr in der Esperstedter Straße. Der Autofahrer beabsichtigte von einem Parkplatz auf die genannte Straße aufzufahren und übersah hierbei vermutlich den Radfahrer, der die Straße in Richtung Esperstedt befuhr. Bei dem Zusammenstoß kam der 54-jährige Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad und dem Auto des 87-Jährigen entstanden Sachschäden.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen des verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 15:55

    LPI-NDH: Heranwachsende bei Unfall verletzt - Ladungssicherung als Ursache vermutet

    Wolkramshausen (ots) - Auf der Landstraße 1036 ereignete sich am Donnerstagvormittag zwischen Wolkramshausen und Werther ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-Jährige leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach fiel im Bereich einer Kurve eine Handtasche um, nach der die Fahrzeugführerin griff und dabei von der Fahrbahn abkam. Sie kollidierte mit einem ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 15:54

    LPI-NDH: Schwelbrand im Dachgeschoss - Technische Ursache vermutet

    Wiegleben (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Nachbarn bemerkten eine Rauchentwicklung im Bereich des Daches eines Einfamilienhauses und informierten die Rettungsleitstelle. Zu einem offenen Brand kam es nicht. Nach Begutachtung durch die Kameraden der Feuerwehr wird ein technischer Defekt einer Solaranlage als ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 15:51

    LPI-NDH: Sachbeschädigung an geparktem Pkw - Polizei sucht Zeugen

    Nordhausen (ots) - Am heutigen Tag wurde in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein auf dem Parkplatz an der Gumpestraße geparkter grauer Seat Arona durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. An dem Fahrzeug wurden tiefe Kratzer im Lack festgestellt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren