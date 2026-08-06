Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heranwachsende bei Unfall verletzt - Ladungssicherung als Ursache vermutet

Wolkramshausen (ots)

Auf der Landstraße 1036 ereignete sich am Donnerstagvormittag zwischen Wolkramshausen und Werther ein Verkehrsunfall, bei dem eine 18-Jährige leicht verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach fiel im Bereich einer Kurve eine Handtasche um, nach der die Fahrzeugführerin griff und dabei von der Fahrbahn abkam. Sie kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Bis das Fahrzeug der Verunfallten geborgen war kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.

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