Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwelbrand im Dachgeschoss - Technische Ursache vermutet

Wiegleben (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 12.30 Uhr zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Nachbarn bemerkten eine Rauchentwicklung im Bereich des Daches eines Einfamilienhauses und informierten die Rettungsleitstelle. Zu einem offenen Brand kam es nicht. Nach Begutachtung durch die Kameraden der Feuerwehr wird ein technischer Defekt einer Solaranlage als Ursache für den Schwelbrand vermutet.

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