Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an geparktem Pkw - Polizei sucht Zeugen

Nordhausen (ots)

Am heutigen Tag wurde in der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr ein auf dem Parkplatz an der Gumpestraße geparkter grauer Seat Arona durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. An dem Fahrzeug wurden tiefe Kratzer im Lack festgestellt.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der Sachbeschädigung ein und fahnden nach dem Verursacher. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03631/960 bei der Polizei in Nordhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0198044

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