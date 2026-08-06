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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Schlotheim (ots)

Im Zeitraum vom 27.Juli, 19 Uhr, bis zum 28. Juli, 9.36 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein geparkter blauer Citroen C3 durch ein anderes Fahrzeug erheblich beschädigt. An dem geparkten Auto entstand an der Fahrerseite ein Lack- und Blechschaden. Zudem wurde der Außenspiegel abgerissen.

Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle, ohne seine Angaben zu hinterlassen oder die Polizei zu informieren.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut Hainich leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach dem Verursacher. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Polizei in Mühlhausen zu melden.

Aktenzeichen: 0188994

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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