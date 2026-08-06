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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht - Wer kann Hinweise zum Fahrrad geben?

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht - Wer kann Hinweise zum Fahrrad geben?
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Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am 28.Juli kam es gegen 18 Uhr zu einem Diebstahl eines Pedelecs in der Kupfergasse. Das Fahrzeug war auf einem Grundstück unter einem Carport an einem Metallgitter mit einem Fahrradschloss gesichert. Durch einen derzeit unbekannten Täter wurde das Grundstück widerrechtlich betreten, das Fahrradschloss gewaltsam geöffnet und samt des Pedelecs entwendet. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein beigefarbenes Mountainbike der Marke Centurion vom Typ Lhasa.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt zu melden.

Aktenzeichen: 0188726

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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