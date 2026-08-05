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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte öffnen Planke - Frucht fällt von Anhänger

Wachstedt (ots)

Derzeit Unbekannte haben in der Zeit von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, an einem Anhänger nahe der Landstraße 1006 die Beplankung in rechtswidriger Absicht geöffnet. Von diesem fielen anschließend Teile der Ladung auf das Feld. Bei der Frucht handelte es sich um Erbsen, die durch den Austritt unbrauchbar wurden. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, muss nun ermittelt werden.

Hinweise zur Tat nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0195356

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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