Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht nach Radfahrer

Artern (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 20 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz ein Unfall zwischen einem Pedelec-Fahrer und einer Jugendlichen. Die 14-Jährige lief in einer Gruppe in einem Durchgang, als ihnen ein Fahrradfahrer entgegenkam. Alle machten gegenseitig Platz. Dennoch kam es zur Kollision des E-Bikes mit der Jugendlichen, welche stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der Radfahrer stürzte auch und entfernte sich anschließend in Richtung der Ritterstraße, ohne den obliegenden Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Beamte der Polizeistation Artern kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen zum flüchtigen Radfahrer ein. Dieser soll etwa 20 Jahre alt gewesen sein und fuhr ein armegrünes Pedelec/Citybike. Hinweise zum Fahrer nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 entgegen.

Aktenzeichen: 0196151

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