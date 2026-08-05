Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Strohdiemen in Flammen - Brandstiftung vermutet
Mühlhausen (ots)
Seit etwa 1.50 Uhr stand am Görmarschen Kreuz ein Strohdiemen in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden hinein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Während des kräftezehrenden Einsatzes kam ein Rettungswagen zum Einsatz, da ein Kamerad der Feuerwehr einen medizinischen Betreuungsbedarf hatte. Er kam jedoch nicht durch das Feuer zu schaden. Während der andauernden Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden.
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