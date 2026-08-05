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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Strohdiemen in Flammen - Brandstiftung vermutet

Mühlhausen (ots)

Seit etwa 1.50 Uhr stand am Görmarschen Kreuz ein Strohdiemen in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Mittagsstunden hinein. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Während des kräftezehrenden Einsatzes kam ein Rettungswagen zum Einsatz, da ein Kamerad der Feuerwehr einen medizinischen Betreuungsbedarf hatte. Er kam jedoch nicht durch das Feuer zu schaden. Während der andauernden Löscharbeiten musste die Straße gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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