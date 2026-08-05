Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Ermittlungen nach Beinahekollision - Beteiligte geraten aneinander

Leinefelde (ots)

Am Dienstag kam es gegen 19.20 Uhr in der Berliner Straße zu einer Beinahekollision zwischen einem Radfahrer und einem Transporterfahrer. Um einen Zusammenprall auf Höhe einer Tankstellenausfahrt zu verhindern, leitete ein Radfahrer eine Vollbremsung ein und kam zu Fall. Der Fahrzeugführer eines Mercedes-Benz Sprinter hielt kurz darauf an und drohte dem Radfahrer gegenüber. Anschließend wurde er handgreiflich und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten entsprechend der Schilderungen des Radfahrers Ermittlungen gegen den Fahrer des Transporters ein.

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