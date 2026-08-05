Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus und Diebstahl an Restaurant - Täter wurden videografiert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Dienstagnachmittag meldeten sich Mitarbeiter eines Restaurants in der Dingelstädter Straße bei der Polizei, um mitzuteilen, dass Unbekannte in der Nacht von Montag zu Dienstag an dem Lokal randalierten. Bei der Inaugenscheinnahme des Tatorts durch Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld konnte zudem festgestellt werden, dass versucht wurde, in das Lokal einzubrechen, was jedoch nicht gelang. Aus dem Außenbereich entwendeten die Täter sodann einen Olivenbaum. Da der Außenbereich videoüberwacht wird, konnte bei der ersten Sichtung der Aufnahmen erkannt werden, dass es sich um vier Täter handelte, die gegen 4 Uhr nachts an dem Tatort handelten.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0195779

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