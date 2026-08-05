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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennendes Weizenfeld - Fahrlässiger Umgang mit Zigarettenkippe

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 15 Uhr zu einem Flächenbrand in der Weinbergstraße. Hier stand ein etwa 100 m mal 100 m großes Feld in Flammen. Auf dem brennenden Ackergrund befand sich ein bestelltes Weizenfeld. Ersten Ermittlungen zufolge könnte es sich um ein fahrlässiges in Brand setzen des Feldes Handeln. Vermutlich hatte jemand eine Zigarettenkippe achtlos im Bereich der Ackerfläche fallen lassen, was zu dem Brand führte.

Die Polizei ermahnt in diesem Zusammenhang zum achtsamen Umgang mit offenem Licht, Feuer und Zigarettenkippen. Diese sind potenzielle Zündquellen für Flächen- und Vegetationsbrände.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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