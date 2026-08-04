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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität - Drei Männer in Haft

LPI-NDH: Schlag gegen die Betäubungsmittelkriminalität - Drei Männer in Haft
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Leinefelde-Worbis (ots)

Vorangegangenen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen folgte am Sonntag ein Zugriff von Polizeibeamten in der Drogenszene im Eichsfeldkreis. Während eines Betäubungsmitteldeals wurden durch Polizeikräfte drei Männer im Alter von 38 bis 45 Jahren bei der Übergabe in der Leinefelder Südstadt festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Ermittler mehrere Kilogramm chemische Drogen und Marihuana, über 80.000 Euro Bargeld sowie etliche hundert unverzollte Zigarettenschachteln feststellen und beschlagnahmen. Strafverschärfend wurden täterseitig gefährliche Gegenstände mitgeführt.

Nach Abschluss der vorläufigen Ermittlungen stellte die Staatsanwaltschaft Mühlhausen Haftanträge gegen die drei Männer. Am Montag wurden die Haftbefehle durch einen Ermittlungsrichter erlassen und die Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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