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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach exhibitionistischer Handlung

Sondershausen (ots)

Am Dienstag, den 28. Juli, gegen 15 Uhr, kam es im Schlosspark bei der Fasanerie zu einer exhibitionistischen Handlung, bei der ein unbekannter Mann sein Geschlechtsteil vor einer 41-jährigen Frau entblößt haben soll.

   Der Mann wird wie folgt beschrieben:
   - ca. 28 - 35 Jahre alt
   - dunkler Teint, gebräunte Haut
   - ca. 175 cm groß
   - weißes Trägershirt
   - kurze dunkelblaue Hose, welche bis kurz über die Knie reichte 
     (vermutlich Stoffhose)
   - schwarze Fischerhut
   - dunkelbraune/schwarze Sandalen

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0189706

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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