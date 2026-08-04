Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Julia K. aus Hannover-Linden vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Eichsfeld/Hannover (ots)

Seit dem 02.08.2026 wird eine 21-Jährige aus Hannover-Linden vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste auch im Bereich Eichsfeld aufhalten.

Ein Foto der Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6327291

Wer Julia K. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3915 beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer zu melden. Bei einer Sichtung der Vermissten wird darum gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen.

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