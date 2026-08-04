Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Julia K. aus Hannover-Linden vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Eichsfeld/Hannover (ots)
Seit dem 02.08.2026 wird eine 21-Jährige aus Hannover-Linden vermisst. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte sich die Vermisste auch im Bereich Eichsfeld aufhalten.
Ein Foto der Vermissten finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6327291
Wer Julia K. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511 109-3915 beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer zu melden. Bei einer Sichtung der Vermissten wird darum gebeten, umgehend den Notruf 110 zu wählen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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