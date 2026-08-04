Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sticker an Wahlkreisbüro - Staatsschutz ermittelt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

An einem Wahlkreisbüro in der Wilhelmstraße stellten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld im Rahmen der Streifentätigkeit mehrere Aufkleber fest. Diese waren an der Schaufensterscheibe durch derzeit Unbekannte in der Zeit von Sonntag 19.15 Uhr und Montag 21.54 Uhr angebracht worden. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der politisch motivierten Sachbeschädigung ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Täter machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0195038

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