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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Viel schneller als die Polizei erlaubt - Speed Marathon gestartet

Woffleben (ots)

Am Montag startete der Speed Marathon in Thüringen und bereits am Montag wurden zahlreiche Raser ermittelt. In der Ortslage Woffleben im Landkreis Nordhausen betrieb die Landespolizeiinspektion Nordhausen eine Messstelle. Im Einsatzzeitraum durchliefen etwa 360 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Mehr als 40 Fahrzeuge waren hierbei festgestellt worden, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gehalten hatten. Zwölf Bußgelder und zwei Fahrverbote standen schlussendlich zu Buche. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Volkswagen-Fahrer, der mit 122 km/h festgestellt wurde. Ihn erwartet neben Punkten in der Verkehrssünderkartei und einem hohen Bußgeld zudem ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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