Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidriges Symbol aufgebracht - Unbekannte beschmieren Zigarettenautomaten

Nordhausen (ots)

Am Montag teilten Bürger der Nordhäuser Polizei mit, dass sie in der Weidenstraße an einem Zigarettenautomaten verfassungswidrige Symbole aufgebracht wurden. Es handelte sich hierbei um eine Swastika in den Maßen von 50 cm mal 50 cm. Die Täter nutzten hierfür einen schwarzen Farbstift. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisgebern, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0194654

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