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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kompletträder und Bremsanlage entwendet - Audi in Garage heimgesucht

Mühlhausen (ots)

In der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, suchten derzeit unbekannte Täter eine Garage in der Forstbergstraße auf. In dieser wurde durch den Besitzer ein Audi abgeparkt. Dieser geriet womöglich aufgrund der hochwertigen Räder und Bremsanlage in den Fokus von Dieben. Diese montierten im Tatzeitraum von dem Fahrzeug nämlich ebendiese Teile ab und entwendeten sie. Hierdurch entstand ein Beutenschaden im fünfstelligen Bereich. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 bei der Mühlhäuser Polizei zu melden.

Aktenzeichen: 0194811

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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