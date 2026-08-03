Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unberechtigte auf Schulgelände - Spur der Verwüstung hinterlassen

Bad Frankenhausen (ots)

In der Feldstraße gelangten vermutlich am vergangenen Wochenende mehrere Personen unberechtigt auf das Schulgelände, in dem sie einen Zaun aufbrachen. Anschließend betraten sie in eine Turnhalle und randalierten dort. Vermutlich befuhren sie den Hallenboden mit Fahrrädern und beschädigten diesen dadurch. Weitere Gegenstände wurden zudem versucht in Brand zu setzen, was jedoch nicht gelang.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein. Aufgrund des Schadenausmaßes, der Spurenlage und der Begehungsweise wird der Rückschluss auf Kinder oder jugendliche Täter gezogen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0194204

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