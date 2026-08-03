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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kupferkabel entwendet - Diebe suchen Baustelle auf

Harztor (ots)

Am Rosensteg trieben sich Diebe in der Zeit von Montag 0.15 Uhr bis 11 Uhr herum. An einer dort befindlichen Bahntrasse der Harzer Schmalspurbahnen entwendeten sie ein Stromkabel, welches an einer Baustelle bereits verbaut war. Durch das Handeln der Täter entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise mehr als zehntausend Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Hinweisen zur Tat und den Tätern. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0194481

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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