Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Entwendete Schwalbe wieder aufgefunden - Polizei ermittelt zu den Tatumständen

Flarchheim (ots)

In der Zeit von Samstag 22 Uhr bis Sonntag 18.45 Uhr entwendeten zunächst Unbekannte ein Kleinkraftrad aus einer Scheune. Die Schwalbe wurde nach dem Bekanntwerden des Diebstahls an einem See bei Großengottern aufgefunden. Jedoch wurden das Kennzeichen, der Auspuff sowie ein Tunnelblech entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge gibt es Hinweise auf einen dringend tatverdächtigen Jugendlichen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich führen gegenwärtig die Ermittlungen. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0193820

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