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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandfall in Kleingartenanlage - Kripo ermittelt

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntag ereignete sich gegen 11.30 Uhr ein Brand in der Kleingartenanlage Volkspark in der Jahnstraße. Bei diesem entstand ein Sachschaden von mehr als 25000 Euro. Personen blieben glücklicherweise unverletzt. Durch die Kameraden der eingesetzten Feuerwehren konnte ein größerer Schaden abgewendet werden. Wie es zum Brand kam muss nun ermittelt werden. Zur Brandortuntersuchung rücken am Mittwochmorgen die Spezialisten der Kriminalpolizei an. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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