Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Wildunfall
Bad Frankenhausen (ots)
Zu einem Wildunfall kam es am Freitag, den 31.07.2026 gegen 14:45 Uhr. Der Fahrer eines VW Transporter befuhr mit seinem Pkw die L1172 aus Fahrtrichtung Bad Frankenhausen kommend in Richtung Rottleben, als plötzlich ein Rehwild die Fahrbahn kreuzen Wollte. Es kam zur Kollision mit dem Tier welches sich in unbekannte Richtung entfernte. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Personen blieben unverletzt.
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