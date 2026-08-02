LPI-NDH: Wildunfall

Neustadt / Am Ohmberg (ots) - Am frühen Samstagabend gegen 18:00 Uhr meldete sich eine 41-jährige Geschädigte aus der Feldstraße in Neustadt / Am Ohmberg bei der Polizei des Eichsfeldkreises. Diese befand sich zuvor in ihrem Garten neben ihrem Pool. Plötzlich flog ein etwa 22cm langer, rostiger Metallhaken von oben in den Pool und verfehlte glücklicherweise die Geschädigte. Sachschaden hinterließ der Metallhaken nicht. Durch die aufnehmenden Beamten wird nun wegen ...

mehr