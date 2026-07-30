PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau zwischen Autos eingeklemmt - Verursacher rutscht auf das Gaspedal

Mühlhausen (ots)

Heute Vormittag wurde eine 52-jährige Frau zwischen ihrem parkenden PKW und dem Auto eines 65-Jährigen eingeklemmt. Zuvor parkte die Frau regelkonform am Blobach und ging zu ihren Kofferraum. Der Unfallverursacher befand sich mit seinem Auto einige Meter dahinter, als er unabsichtlich auf das Gaspedal rutschte. Dabei fuhr er in der Folge auf den stehen Auto auf und klemmte die Frau zwischen beiden Fahrzeugen ein. Die 52-Jährige musste mit Quetschung am Oberschenkel in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und medizinisch behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren