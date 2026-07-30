Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau zwischen Autos eingeklemmt - Verursacher rutscht auf das Gaspedal

Mühlhausen (ots)

Heute Vormittag wurde eine 52-jährige Frau zwischen ihrem parkenden PKW und dem Auto eines 65-Jährigen eingeklemmt. Zuvor parkte die Frau regelkonform am Blobach und ging zu ihren Kofferraum. Der Unfallverursacher befand sich mit seinem Auto einige Meter dahinter, als er unabsichtlich auf das Gaspedal rutschte. Dabei fuhr er in der Folge auf den stehen Auto auf und klemmte die Frau zwischen beiden Fahrzeugen ein. Die 52-Jährige musste mit Quetschung am Oberschenkel in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und medizinisch behandelt werden.

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