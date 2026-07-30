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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte stehlen hochwertiges E-Bike aus Keller - Wer hat dieses Fahrrad gesehen?

LPI-NDH: Unbekannte stehlen hochwertiges E-Bike aus Keller - Wer hat dieses Fahrrad gesehen?
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Nordhausen (ots)

Ein 29-jähriger Mann meldete heute Morgen, dass in seinem Haus der Northeimer Straße in mehrere Kellerabteile eingebrochen wurde. Unter anderem wurde aus seinem Keller ein Bulls Copperhead Evo1 entwendet, welches einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich hatte. Insgesamt brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 29. Juli, 11 Uhr, bis heute gegen 9 Uhr in fünf Keller ein. Teilweise sind die Geschädigten der anderen Keller noch nicht auf die Einbrüche aufmerksam geworden.

Wenn Anwohner feststellen, dass in ihren Keller eingebrochen wurde, sollten sich diese unter der Angabe des Aktenzeichens an den Inspektionsdienst Nordhausen wenden. Außerdem bittet die Polizei um Hinweise bezüglich des Verbleibs des E-Bikes. Wer hat das abgebildete Fahrrad im Stadtbild wahrgenommen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0361/960 entgegengenommen. Aktenzeichen: 0191570

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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