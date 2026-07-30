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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vorfahrtfehler führt zu Unfall - Zwei Fahrer verletzt

Ershausen (ots)

Heute beabsichtigte zur Mittagszeit eine Autofahrerin von der Landstraße 1007, aus Richtung Ershausen kommend, auf die Landstraße 1002 in Richtung Geismar einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Autofahrer. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich, wobei beide Fahrer verletzt wurden. Die beiden Autos mussten von Abschleppdiensten geborgen werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden Fahrzeugführer mussten medizinisch versorgt werden. Für die Dauer dieser Maßnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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