Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher wird über Überwachungskamera beobachtet - Polizei fasst Täter

Mühlhausen (ots)

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag meldete ein Anwohner des Schneidemühlenwegs, dass eine Person unberechtigt auf seinem Grundstück herumläuft. Er hatte den vermummten Mann über eine Außenkamera sehen können und wie dieser sich an einem geparkten Auto zu schaffen machte. Von der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz, die kurz nach der Meldung bereits im Bereich eingetroffen waren. In der Zwischenzeit hatte sich der Mann schon wieder vom Grundstück des Mitteilers entfernt, konnte aber durch die eingesetzten Polizisten aufgegriffen und mittels des Videos der Überwachungskamera identifiziert werden.

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