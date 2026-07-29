Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer will sich Maßnahme entziehen - Einsatz endet mit zwei verletzten Polizisten

Oberspier (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser unterzogen am Dienstagabend im Bereich Oberspier einen 50-Jährigen einer Kontrolle. Der Mann fuhr noch während der andauernden Maßnahme plötzlich los, wobei ein Polizeibeamter ausweichen musste, um nicht vom Auto erfasst zu werden. Der Autofahrer konnte wenig später an seiner Wohnanschrift festgestellt werden.

Nur unter der Androhung und Anwendung von Hilfsmitteln körperlicher Gewalt wurden die Beamten dem aggressiven Mann habhaft. Während dieser Maßnahme wurden zwei Polizisten verletzt. Dem Autofahrer werden nun neben den Verkehrsdelikten auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung vorgeworfen.

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