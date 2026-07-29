Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall - Zwei verletzte Personen
Flarchheim (ots)
Am Mittwochnachmittag kollidierten zwei Autos auf der Landstraße 1042, nachdem eines der beiden Fahrzeuge von der Landstraße in einen Wirtschaftsweg einbiegen wollte. Hierbei wurde die Vorfahrt des entgegenkommenden Verkehrs nicht ausreichend missachtet und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden Fahrzeugführer wurden verletzt und mussten zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergung wurde die Straße voll gesperrt.
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