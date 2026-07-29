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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Flächenbrand - Feuerwehren rücken wiederholt zum gleichen Brandort aus

Kleinfurra (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag wurde die Kameraden der Feuerwehren zu einem Flächenbrand zwischen Klein- und Großfurra gerufen. Hier stand eine ca. 200 Quadratmeter Fläche eines Stoppelfeldes in Flammen. Die Fläche ist mit Kriegsaltlasten verunreinigt und fängt aus diesem Grund bei sommerlichen Wetter immer wieder Feuer. Personen- oder Sachschäden waren nicht zu beklagen. Der Brand wurde von den Kameraden der Feuerwehren gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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