Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer fährt ungebremst auf Lieferantenfahrzeug auf - Leichte Verletzungen nach Kollision
Dingelstädt (ots)
Am Dienstag kam es zur Mittagszeit in der Silberhäuser Straße zu einem Unfall mit eines 63-jährigen Radfahrer. Der Mann ist zuvor ungebremst auf einen Transporter aufgefahren, welcher rechtmäßig am Straßenrand hielt, um Pakete auszuliefern. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Aufprall leicht und musste medizinisch versorgt werden.
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