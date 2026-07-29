LPI-NDH: Radfahrer fährt ungebremst auf Lieferantenfahrzeug auf - Leichte Verletzungen nach Kollision

Worbis (ots) - Heute Morgen kam es zu einem Unfall zwischen zwei Autos bei Worbis. Eine 50-jährige Autofahrerin übersah beim Auffahren auf die Bundestraße 247 einen 32-jährigen Autofahrer mit seinem Volkswagen und kollidierte in der Folge mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. An beiden Autos entstanden Totalschäden. Die ...

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