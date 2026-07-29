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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte Täter brechen in Bäckerfiliale ein

Bad Langensalza (ots)

Von Dienstagabend 22.10 Uhr bis Mittwochmorgen 5.54 Uhr wurde in einen Supermarkt am Lindenbühl eingebrochen. Die unbekannten Täter versuchten zunächst an mehreren Stellen in das Gebäude zu gelangen. Schließlich wurde eine Noteingangstür aufgebrochen und sich somit Zutritt zum Gebäude verschafft. Im Gebäude wurde eine Bäckerfiliale Ziel der Täter, wo aus Mitarbeiterspinten Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet wurde. Anschließend nahm die Täter den zuvor genutzten Zugangsweg zum Verlassen des Supermarktes in unbekannte Richtung.

Wer hat in der angegebenen Zeit verdächtige Wahrnehmungen am Lindenbühl gemacht? Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Bad Langensalza unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegen.

Aktenzeichen: 0190209

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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