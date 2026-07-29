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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall - Ortsumgehung zeitweilig voll gesperrt

Worbis (ots)

Heute Morgen kam es zu einem Unfall zwischen zwei Autos bei Worbis. Eine 50-jährige Autofahrerin übersah beim Auffahren auf die Bundestraße 247 einen 32-jährigen Autofahrer mit seinem Volkswagen und kollidierte in der Folge mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt.

An beiden Autos entstanden Totalschäden. Die Umgehungsstraße musste für die Dauer der Bergung bis kurz nach 10 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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