Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer will sich Maßnahme entziehen - Einsatz endet mit zwei verletzten Polizisten

Oberspier (ots)

Weil ein 50-jähriger Mann eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, wurde der Verkehrsteilnehmer von Kollegen der Polizeiinspektion Kyffhäuser auf der Bundesstraße 249 einer Kontrolle unterzogen. Der Mann zeigte zunächst einen gefälschten Führerschein vor und fuhr noch während der andauernden Maßnahme plötzlich los, wobei ein Polizeibeamter ausweichen musste, um nicht vom Auto erfasst zu werden. Der Autofahrer konnte wenig später an seiner Wohnanschrift festgestellt werden.

Nur unter der Androhung und Anwendung von Hilfsmitteln körperlicher Gewalt wurden die Beamten dem aggressiven Mann habhaft. Während dieser Maßnahme wurden zwei Polizisten verletzt. Dem Autofahrer werden nun neben den Verkehrsdelikten auch Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung vorgeworfen.

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