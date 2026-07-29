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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nachbarn verhindert vermutlich Unglück - Drei Personen bei Brand verletzt

Sondershausen (ots)

Am Dienstagabend stellten zwei 49-jährige Männer einen Brand in ihrer Nachbarschaft Am Heg fest. Die Terrasse eines Einfamilienhauses stand in Flammen. Offenbar hatten die Hausbewohner selbst den Vorgang noch nicht mitbekommen und befanden sich im Inneren des Hauses. Geistesgegenwertgig verschafften sich die beiden Nachbarn Zutritt und warnten die beiden Bewohner. Gemeinsam mit dem Hausbesitzer konnte der entstehende Brand mit einem Handfeuerlöscher gelöscht werden. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe. Die beiden Hausbewohner und ein Nachbar wurden leicht verletzt und mussten im Nachgang medizinisch versorgt werden. An dieser Stelle wurde höchstwahrscheinlich durch das beherzte Einschreiten der Nachbarn Schlimmeres verhindert. Feuerwehr und Polizei können noch keine Angaben zur Entstehung des Feuers machen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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