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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennendes Auto - Unbekannte Täter zündet Fahrzeug an

Nordhausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen brannte ein Fahrzeug in der Parkallee. Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand löschen. Am PKW entstand trotzdem wirtschaftlicher Totalschaden. Im Nahbereich wurden Beweismittel festgestellt, die als Tatmittel einer Brandstiftung in Betracht kommen. Zudem kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz, um Ermittlungen zu unterstützen.

Wer hat heute Morgen gegen 5 Uhr etwas Verdächtiges in der Parkallee festgestellt und kann Angaben zur Tat machen? Hinweise dazu nimmt der Inspektionsdienst Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0190114

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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