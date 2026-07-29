Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto in Flammen - Polizei geht zunächst von Brandstiftung aus

Leinefelde (ots)

Nachdem mehrere Anwohner um kurz vor 3 Uhr morgens einen Knall in der Dr.-Tüffers-Straße wahrgenommen haben, stand der Motorraum eines Volkswagen Tiguan in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen und stellte zunächst keinen technischen Fehler fest.

Auf Grund der Gesamtumstände vermuten Polizei und Feuerwehr, dass eine Brandstiftung vorliegen könnte. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizeinspektion Eichsfeld nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 0361/ 5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen 0189962

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