Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte brechen in Keller ein- Mountainbike entwendet

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Samstagnacht bis Dienstabend drangen derzeit unbekannte Täter in einen Keller an der Engelsburg ein. Hier brachen sie auf bislang unbekannte Art und Weise ein Kellerabteil auf und stahlen hieraus ein BULLS-Mountainbike. Das Fahrrad hatte einen Wert im dreistelligen Bereich.

Wer hat in der Zeit von Samstag, 23:55 Uhr, bis Dienstag, 18:50 Uhr, in der genannten Straße verdächtigte Aktivitäten beobachten können? Der Inspektionsdienst Nordhausen nimmt Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen 0189800

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