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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Insolvenzverwalter meldet Kriegswaffen in Garage - Fund löst Polizeieinsatz aus

Nordhausen (ots)

Am Dienstagmittag fand eine Insolvenzmaßnahme bei einem 53-Jährigen in Nordhausen statt. Dabei wurde augenscheinlich mehrere Langwaffen festgestellt. Die zum Einsatz kommenden Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen stellten vor Ort fest, dass es sich um erlaubnisfreie Luftgewehre und selbstgebaute Dekowaffen handelte. Somit fand hier keine strafbare Handlung statt. Der Insolvenzverwalter dürfte trotzdem einen Schock erlitten haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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