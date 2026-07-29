LPI-NDH: Insolvenzverwalter meldet Kriegswaffen in Garage - Fund löst Polizeieinsatz aus

Schlotheim (ots) - In der zurückliegenden Nacht drangen derzeit unbekannte Täter in eine Landfleischerei und einen Backshop in der Oststraße ein. Die beiden Läden befindet sich in einem Einkaufsmarkt. Hier wurde durch die Täter ein Fenster aufgebrochen, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Letztendlich wurden dann Wurstwaren und Bargeld im dreistelligen Bereich gestohlen. Der Einbruch geschah in der Zeit von gestern, ...

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