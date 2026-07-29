Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Betrunkener Fahrradfahrer verunfallt - Kopfplatzwunde nach Kollision mit Auto
Nordhausen (ots)
Am Dienstagabend fuhr ein Radfahrer in der Northeimer Straße auf ein parkenden Auto auf und verletzte sich dabei am Kopf. Die eingesetzten Beamten des Inspektionsdienste Nordhausen stellten bei der folgenden Unfallaufnahme fest, dass der Radfahrer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Eine vor Ort durchgeführte Messung ergab einen Wert von über 2 Promille. Nach der medizinischen Versorgung wurde eine Blutprobenentnahme in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt, um den genauen Promillewert zu bestimmen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell