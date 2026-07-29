Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Supermarkt - Wurst und Bargeld entwendet

Schlotheim (ots)

In der zurückliegenden Nacht drangen derzeit unbekannte Täter in eine Landfleischerei und einen Backshop in der Oststraße ein. Die beiden Läden befindet sich in einem Einkaufsmarkt. Hier wurde durch die Täter ein Fenster aufgebrochen, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Letztendlich wurden dann Wurstwaren und Bargeld im dreistelligen Bereich gestohlen. Der Einbruch geschah in der Zeit von gestern, 18 Uhr, bis heute, 6 Uhr.

Wer hat in der genannten Zeit verdächtigte Beobachtung im Bereich der Oststraße gemacht? Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen 0190032

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