Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Perfide Betrugsmasche - Seniorin in Nordhausen verliert über 100.000 Euro

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Nordhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde der Nordhäuser Polizei bekannt, dass eine Seniorin aus der Rolandstadt etwa 130.000 Euro an Betrüger verloren hat. Das perfide an der Betrugsmasche war, dass die Täter die 87-Jährigen mit der Gesundheit von Verwandten und der darin bestehenden Hoffnung auf eine Genesung an das Bargeld gelangten.

In der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 15.45 Uhr erhielt die Frau Anrufe einer Nordhäuser Telefonnummer. Die anrufende Nummer war unterdrückt.

In dem Gespräch trugen mehrere Personen, welche sich u.a. als Ärzte ausgaben, den Sachverhalt vor, dass ihre Tochter in einem Klinikum aufgrund einer akuten Krebserkrankung in Behandlung sei. Um die Heilungschancen zu erhöhen, sollte ein spezielles Medikament eingesetzt werden, welches besonders erfolgversprechend sei. Dieses müsse allerdings durch die Seniorin vorfinanziert werden. Zunächst forderten die Betrüger eine Summe von 185.000 Euro. Letztendlich wurde sich auf eine Übergabesumme von 130.000 Euro geeinigt.

Gegen 15.45 Uhr übergab die 87-Jährige das Bargeld in ihrer Wohnung an einen Mann, den sie wie folgt beschrieb:

- etwa 175 cm groß - schlanke Gestalt - kurze, schwarze Haare - ausländischer Phänotyp - akzentfreies Deutsch - schwarze Stoffjacke - weiße Turnschuhe

Dieser entfernte sich vermutlich anschließend von der Wohnung in den Bereich:

Bahnhofstraße/Rautenstraße, Lohmarkt, Neustadtstraße, Heinrich-Zille-Straße, Arnoldstraße, Auf dem Sand, Grimmelallee, Grimmel, Weidenstraße. Es besteht die Vermutung, dass die gesuchte Person dort auf den Parkplätzen eines Discounters oder eines Getränkemarktes gegen 15.45 Uhr ein Fahrzeug (mit auswärtigem Kennzeichen) bestiegen hat. Hierbei hat er eine braune Geldtasche in den Maßen 50cm mal 30cm in den Händen getragen, worin das Beutegut aufbewahrt wurde.

Hinweise zur Tat und den unbekannten Täter sowie einem möglichen Fahrzeug oder weiteren Personen, die sich in der Nähe des beschriebenen Täters aufhielten nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0189784

Die Polizei rät:

- Seien Sie stets skeptisch am Telefon gegenüber Fremden!

- Seien Sie besonders vorsichtig bei Anrufen mit unterdrückter Nummer oder nehmen Sie diese gar nicht erst an!

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und handeln Sie niemals Geldübergaben an fremde Menschen aus!

- Lassen Sie niemals fremde Menschen in ihre Wohnung!

- Wenn Sie Zweifel an der Legitimität von Anrufen haben - melden Sie sich bei der Polizei!

- Nutzen Sie das umfassende Angebot der Beratung durch die örtliche Polizei, diese Haben in den Landespolizeiinspektionen Beratungsstellen und veranstalten regelmäßig Veranstaltungen!

- Im Zuständigkeitsbereich der Landespolizeiinspektion Nordhausen findet am 1. September eine Veranstaltung in Sondershausen im Stock´sen 2.0 mit dem Polizeiorchester Thüringen. Hier wird es ein umfangreiches Präventionsangebot für Sie geben.

- Nutzen Sie die Angebote und Hinweise der Webseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

- Tauschen Sie sich regelmäßig mit ihren Bekannten und Verwandten zu solchen Themen aus. Erklären Sie älteren Menschen, wie die Täter vorgehen und bieten Sie geduldig Ihre Hilfe an!

- Wenden Sie sich bei Bedarf an die Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/96-1504.

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