Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eigentümer gesucht - Wem gehört das abgebildete Fahrrad?

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Nordhausen (ots)

Am 14. Juli berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Nordhausen.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6314543

Bei den angetroffenen Tätern wurden Beweismittel und vermutliches Diebesgut festgestellt. Die Täter hatten ein schwarzes Pedelec des Herstellers Giant vom Typ Explore E bei sich. Zu diesem konnten sie keine Angaben zur Herkunft und den Eigentumsverhältnissen machen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen ermitteln nun zu dem Eigentümer des abgebildeten Fahrrades. Wem dieses gehört oder wer Angaben zu dem Eigentümer machen kann, wird gebeten, sich bei de Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0175916

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