Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer weicht Rehwild aus - PKW kollidiert mit Schutzplanke

Rathsfeld (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag befand sich ein 22-jähriger Autofahrer mit insgesamt vier weiteren Personen im Fahrzeug auf der Bundesstraße 85, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Reflexartig versuchte der Junge Mann dem Tier auszuweichen und prallte deshalb mit einer Schutzplanke zusammen. Dabei wurden eine 23-jährige und eine 19-jährige Beifahrerin verletzt. Wildunfälle sind grundsätzlich sehr schwer zu vermeiden. Anstatt Ausweichmanöver zu initiieren wird empfohlen, eine sofortige Vollbremsung einzuleiten und das Lenkrad dabei fest zu umgreifen.

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