Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: PKW kommt von der Fahrbahn ab - Auto überschlägt sich

Schröterode (ots)

Montagabend hatte eine 27-jährige Autofahrerin alleinbeteiligt einen Autounfall, bei dem sie sich leicht verletzte. Sie befuhr mit ihrem Skoda die Landstraße 1016 und kam aus bislang ungeklärter Ursache zuerst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der anschließende Versuch des Gegenlenkens führte dazu, dass ihr PKW dann links der Fahrbahn über eine Schutzplanke fuhr und sich auf dem angrenzenden Feld überschlug. Die Frau musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Für die Bergung des Fahrzeugs musste die Fahrbahn einseitig gesperrt werden.

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